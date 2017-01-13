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11:59 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже иномарка сбила 8-летнего ребенка на остановке

Вчера, 12 января, воронежский автомобилист сбил маленького ребенка. Авария произошла на Дачном проспекте, 190б около 14:00.

В это время 28-летний мужчина на «Киа Сид» двигался со стороны поселка Шуберское в сторону улицы Белорусской. 8-летний мальчик переходил дорогу возле остановки общественного транспорта. По каким-то причинам автомобилист не успел затормозить перед школьником и сбил его.

Мальчик получил ушиб спины и ссадины на лице. С места происшествия его по «скорой» доставили в больницу. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой.

Об этом сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД. По данным ведомства, ребенок переходил дорогу без сопровождения родителей. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняют правоохранители.

В Госавтоинспекции просят воронежцев не оставлять детей без присмотра. Водителям напоминают о необходимости снижения скорости перед пешеходными переходами и автобусными остановками. Пешеходов просят, перед тем как перейти дорогу, убедиться, что водитель пропускает их.

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В Воронеже иномарка сбила 8-летнего ребенка на остановке
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