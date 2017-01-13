В Воронеже иномарка сбила 8-летнего ребенка на остановке
Вчера, 12 января, воронежский автомобилист сбил маленького ребенка. Авария произошла на Дачном проспекте, 190б около 14:00.
Вчера, 12 января, воронежский автомобилист сбил маленького ребенка. Авария произошла на Дачном проспекте, 190б около 14:00.
В это время 28-летний мужчина на «Киа Сид» двигался со стороны поселка Шуберское в сторону улицы Белорусской. 8-летний мальчик переходил дорогу возле остановки общественного транспорта. По
Мальчик получил ушиб спины и ссадины на лице. С места происшествия его по «скорой» доставили в больницу. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой.
Об этом сообщили в
В Госавтоинспекции просят воронежцев не оставлять детей без присмотра. Водителям напоминают о необходимости снижения скорости перед пешеходными переходами и автобусными остановками. Пешеходов просят, перед тем как перейти дорогу, убедиться, что водитель пропускает их.