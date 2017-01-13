МВД обнаружило хищение руководством одного из банков 1 млрд руб

Бывший зампред правления банка, а также начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования уже задержаны и взяты под стражу, а бывший председатель совета директоров банка объявлен в международный розыск.

«Проверкой установлено, что топ-менеджеры банка путем выдачи “технических” кредитов на подставных лиц, а также заключения с клиентами фиктивных договоров банковских вкладов похитили из кредитного учреждения денежные средства в размере около 1 млрд рублей», — говорится в сообщении МВД.

По версии следствия, банкиры сообщали обманутым клиентам, что тем присвоен VIP-статус и время от времени выплачивали некоторые суммы наличными в качестве процентов. Однако в реальности «VIP-договоры» по бухгалтерским учетам не проводились, а полученные от жертв деньги в кассу банка не поступали.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отказалась сообщить название банка топ-менеджеры, которого замешаны в хищениях, сообщив лишь, что речь идет о банке, лишенном лицензии в марте 2016 года.

В марте 2016 года ЦБ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у одиннадцати кредитных организаций — АКБ «Банкирский дом» (Санкт-Петербург), АКБ «Акция» (Иваново), банк «Богородский» (Богородск, Нижегородская область), АКБ «1Банк» (Владикавказ), СтарБанк, МИКО-БАНК, Смартбанк, Росавтобанк, Нацкорпбанк, ПАО «Банк Екатерининский» и Мосводоканалбанк (Москва).

В середине сентября 2016 года президент России Владимир Путин обещал поручить правительству изучить вопрос об ограничении выезда за рубеж для руководителей проблемных банков. Такое заявление глава государства сделал после встречи с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, пожаловавшейся на то, что причиной краха российских банков нередко становятся «криминальные действия» руководителей и владельцев, при этом сами виновники нередко успевают скрыться за границей.