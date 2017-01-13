МВД обнаружило хищение руководством одного из банков 1 млрд руб
Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту хищения 1 млрд руб., совершенного в одном из российских коммерческих банков, сообщила
Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту хищения 1 млрд руб., совершенного в одном из российских коммерческих банков, сообщила
Бывший зампред правления банка, а также начальник отдела финансового анализа и
«Проверкой установлено, что
По версии следствия, банкиры сообщали обманутым клиентам, что тем присвоен
Официальный представитель МВД России Ирина Волк отказалась сообщить название банка
В марте 2016 года ЦБ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у одиннадцати кредитных организаций — АКБ «Банкирский дом» (Санкт-Петербург), АКБ «Акция» (Иваново), банк «Богородский» (Богородск, Нижегородская область), АКБ «1Банк» (Владикавказ), СтарБанк,
В середине сентября 2016 года президент России Владимир Путин обещал поручить правительству изучить вопрос об ограничении выезда за рубеж для руководителей проблемных банков. Такое заявление глава государства сделал после встречи с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, пожаловавшейся на то, что причиной краха российских банков нередко становятся «криминальные действия» руководителей и владельцев, при этом сами виновники нередко успевают скрыться за границей.