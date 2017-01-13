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12:18 (мск), источник: Интерфакс

Предметы, похожие на мины, найдены на территории завода в Свердловской области

Екатеринбург. 13 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Предмет, внешне похожий на снаряд, обнаружен на территории предприятия в Верх-Нейвинске Свердловской области, сообщают местные СМИ.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил агентству «Интерфакс-Урал», что такой инцидент произошел в пятницу на территории предприятия ППМ АО «Уралэлектромедь» в Верх-Нейвинске.

По его словам, в 11:30 (9:30 мск) в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ было обнаружено три предмета, похожих на мины со следами сильной коррозии. Незамедлительно на место были направлены сотрудники полиции.

«Полицейские создали зону безопасности, эвакуированы 12 человек. Вызваны специалисты по взрывным устройствам из Нижнего Тагила. Сейчас ждут их прибытия», — сказал собеседник агентства.

По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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