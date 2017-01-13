Предметы, похожие на мины, найдены на территории завода в Свердловской области
Екатеринбург. 13 января.
Екатеринбург. 13 января.
Руководитель
По его словам, в 11:30 (9:30 мск) в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ было обнаружено три предмета, похожих на мины со следами сильной коррозии. Незамедлительно на место были направлены сотрудники полиции.
«Полицейские создали зону безопасности, эвакуированы 12 человек. Вызваны специалисты по взрывным устройствам из Нижнего Тагила. Сейчас ждут их прибытия», — сказал собеседник агентства.
По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.