Житель Башкирии пострадал при поножовщине в Москве

В одном из ресторанов KFC в центре Москвы выпивала группа мужчин, совместно с жителем Башкирии. После посиделок они вместе покинули заведение. На улице между мужчинами разгорелся конфликт. Один из мужчин вытащил нож и нанес жителю Стерлитамака ранения в область лица и бедра.

Известно, что пострадавший сам смог зайти обратно в ресторан и попросить помощи у администрации. Сотрудники ресторана вызвали скорую и полицию. В настоящее время правоохранители проводят проверку по данному факту.