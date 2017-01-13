В Ростове на Зорге рухнувшее дерево придавило четыре автомобиля

Пострадали четыре автомобиля. На видео, которое сняли очевидцы, видно, что машина, на которую обрушился ствол дерева, повреждена. Особенно сильно ей смяло всю заднюю часть корпуса.

По словам жильцов, они не раз обращались в коммунальные службы с просьбой спилить старое дерево, однако, до сих пор никто об этом не позаботился.