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13:45 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове на Зорге рухнувшее дерево придавило четыре автомобиля

ЧП произошло в Советском районе донской столицы. Во дворе многоэтажного жилого дома на Зорге упало дерево.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Пострадали четыре автомобиля. На видео, которое сняли очевидцы, видно, что машина, на которую обрушился ствол дерева, повреждена. Особенно сильно ей смяло всю заднюю часть корпуса.

По словам жильцов, они не раз обращались в коммунальные службы с просьбой спилить старое дерево, однако, до сих пор никто об этом не позаботился.

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