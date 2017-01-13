Ялтинский пристав предстанет перед судом за взятку в 200 000 рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости (Крым). В Ялте судебный пристав предстанет перед судом за мошенничество с использованием служебного положения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости (Крым). В Ялте судебный пристав предстанет перед судом за мошенничество с использованием служебного положения.
Об этом сообщает Главное следственное управление Следкома РФ по РК. Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативных сотрудников УФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, сотрудник ФССП получил от гражданина 200 тысяч рублей за то, что не приступил к сносу незаконной постройки на территории города.
Сейчас дело направлено в суд, обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы с штрафом до 80 тысяч рублей.