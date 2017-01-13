Ялтинский пристав предстанет перед судом за взятку в 200 000 рублей

Об этом сообщает Главное следственное управление Следкома РФ по РК. Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативных сотрудников УФСБ России по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, сотрудник ФССП получил от гражданина 200 тысяч рублей за то, что не приступил к сносу незаконной постройки на территории города.

Сейчас дело направлено в суд, обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы с штрафом до 80 тысяч рублей.