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12:11 (мск), источник: РИА Крым

Ялтинский пристав предстанет перед судом за взятку в 200 000 рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости (Крым). В Ялте судебный пристав предстанет перед судом за мошенничество с использованием служебного положения.

Об этом сообщает Главное следственное управление Следкома РФ по РК. Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативных сотрудников УФСБ России по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, сотрудник ФССП получил от гражданина 200 тысяч рублей за то, что не приступил к сносу незаконной постройки на территории города.

Сейчас дело направлено в суд, обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы с штрафом до 80 тысяч рублей.

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