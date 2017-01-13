Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Российские ученые изобрели способ лечения болезни Паркинсона
Фильм, ставший еще популярнее спустя 30 с лишним лет
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Встречаем старый Новый год с детьми
В 33 года внезапно умерла бывшая солистка "Лицея"
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
Киев сказал о возможном нападении РФ: генерал раскрыл подробности
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
"Не девочка уже": Васильев раскритиковал наряд Орбакайте
"Женщины поймут": Проскурякова о 2 беременности
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
12Юбилей Ренаты Литвиновой
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
15Второй зимний Московский Велопарад
15:23 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Под Волгоградом в ДТП погиб водитель ВАЗа, шесть человек пострадали

На трассе Р22 «Каспий» столкнулись ГАЗ и ВАЗ.

12 января 8.30 на 847 километре автодороги Р22 «Каспий» 59-летний водитель, управляя автомашиной «ГАЗ-27527», ехал в сторону Москвы. Не справившись с управлением, он совершил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной «ВАЗ-2110» под управлением 43-летнего водителя.

В результате происшествия водитель автомашины «ВАЗ-2110» от полученных травм скончался. В больницу с травмами доставлены трое пассажиров автомашины ВАЗ-2110, а также водитель и двое пассажиров автомашины «ГАЗ».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Волгограде на Крещение откроются 8 купелей
Шувалов посоветовал не привыкать к контрсанкциям
Кудрин: технологическое отставание России грозит ее суверенитету
МВД: руководство одного из банков похитило 1 млрд рублей
В России признали угрозу недопуска спортсменов к Олимпиаде-2018
Турецкий парламент проголосовал за усиление президентской власти
Голикова не считает повышение пенсионного возраста панацеей
Ученые обнаружили аномалии в результатах выборов в Госдуму
Спорт
Долги ЦСКА, траты «Зенита» УЕФА опубликовал ежегодный финансовый отчет, согласно информации которого московский ЦСКА оказался на седьмом месте по сумме долга среди всех европейских клубов
Авто
В «Симпсонах» впервые назвали марку автомобиля Гомера Создатели культового мультсериала «Симпсоны» раскрыли марку и модель автомобиля, на котором передвигается главный герой
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
«Викинг» вошел в десятку лидеров мирового проката За три дня, с 5 по 8 января, историческая драма с Данилой Козловским собрала в прокате $6,7 млн и стала первой российской лентой в топ-10 самых кассовых фильмов уикенда
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Встречаем старый Новый год с детьми Старый новый год – редкий исторический феномен, даже казус, и отмечают его мало где в мире, кроме России и постсоветского пространства. Так почему бы не устроить ребенку и себе еще один замечательный зимний праздник, причем вовсе не потому, что вы еще «не нагулялись» за каникулы?
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь