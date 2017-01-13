Под Волгоградом в ДТП погиб водитель ВАЗа, шесть человек пострадали

12 января 8.30 на 847 километре автодороги Р22 «Каспий» 59-летний водитель, управляя автомашиной «ГАЗ-27527», ехал в сторону Москвы. Не справившись с управлением, он совершил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной «ВАЗ-2110» под управлением 43-летнего водителя.

В результате происшествия водитель автомашины «ВАЗ-2110» от полученных травм скончался. В больницу с травмами доставлены трое пассажиров автомашины ВАЗ-2110, а также водитель и двое пассажиров автомашины «ГАЗ».