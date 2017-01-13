Девятые сутки продолжаются поиски пропавшего в Финском заливе траулера «Монни»
Надежды на то, что трое членов его экипажа спаслись, практически не осталось — судно пропало в десятке километров от побережья.
Надежды на то, что трое членов его экипажа спаслись, практически не осталось — судно пропало в десятке километров от побережья.
Напомним, 4-го января рано утром, когда ударили тридцатиградусные морозы, моряки с уловом возвращались в порт
В управлении МЧС по Ленинградской области сегодня это подтвердили. Расследование инцидента находится под контролем у руководства