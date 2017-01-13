Девятые сутки продолжаются поиски пропавшего в Финском заливе траулера «Монни»

Напомним, 4-го января рано утром, когда ударили тридцатиградусные морозы, моряки с уловом возвращались в порт Усть-Луга. Но связь с ними прервалась. Поиски результатов пока, повторим, не дали.

В управлении МЧС по Ленинградской области сегодня это подтвердили. Расследование инцидента находится под контролем у руководства Северо-Западного Следственного управления на транспорте Следственного комитета России.