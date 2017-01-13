Прокуратура: пилот Fly Dubai мог испугаться короткой ВПП в Кольцово
12 января самолет, выполнявший рейс Дубай — Екатеринбург, вынуждено сел в аэропорту Челябинска.
12 января самолет, выполнявший рейс Дубай — Екатеринбург, вынуждено сел в аэропорту Челябинска.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Пилот самолета авиакомпании Fly Dubai, вынуждено севшего 12 января в аэропорту Челябинска, по предварительным данным, мог испугаться, что ему не хватит длины
«Согласно информации из открытых источников, пилот самолета авиакомпании Fly Dubai, следовавшего по маршруту Дубай — Екатеринбург, испугался садиться в аэропорту Кольцово
По его словам, свердловская транспортная прокуратура по факту вынужденной посадки самолета проводит проверку. В частности, надзорный орган выяснит, насколько были соблюдены права пассажиров. В свою очередь в
«Пассажиров доставили из Челябинска в Екатеринбург на автобусе», — сказали в
Ранее ТАСС сообщал, что, по данным