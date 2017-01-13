Прокуратура: пилот Fly Dubai мог испугаться короткой ВПП в Кольцово

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Пилот самолета авиакомпании Fly Dubai, вынуждено севшего 12 января в аэропорту Челябинска, по предварительным данным, мог испугаться, что ему не хватит длины взлетной-посадочной полосы (ВПП) международного аэропорта Екатеринбурга Кольцово, и поэтому принял решение о посадке на резервном аэродроме. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил транспортный прокурор Свердловской области Владимир Васюшкин.

«Согласно информации из открытых источников, пилот самолета авиакомпании Fly Dubai, следовавшего по маршруту Дубай — Екатеринбург, испугался садиться в аэропорту Кольцово из-за снегопада. Он посчитал, что ему не хватит длины ВПП в аэропорту Екатеринбурга, и поэтому принял решение уйти на запасной аэродром города Челябинска», — сказал Васюшкин, отметив, что сейчас эта информация проверяется.

По его словам, свердловская транспортная прокуратура по факту вынужденной посадки самолета проводит проверку. В частности, надзорный орган выяснит, насколько были соблюдены права пассажиров. В свою очередь в пресс-службе авиакомпании Fly Dubai ТАСС сообщили, что рейс авиакомпании был перенаправлен в аэропорт Челябинска «в связи с незначительной технической неисправностью».

«Пассажиров доставили из Челябинска в Екатеринбург на автобусе», — сказали в пресс-службе.