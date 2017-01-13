Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
На войне как на войне: одна история борьбы с раком
Саакашвили на выступление Порошенко: «Президент Украины врет»
Джоли и Питт примирились ради детей
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Агата Муцениеце и Павел Прилучный повеселились на вечеринке сына
Можно ли «перекормить» ребенка вниманием
В 33 года внезапно умерла бывшая солистка "Лицея"
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
СМИ узнали о новой "первой леди" Белоруссии
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
"Женщины меня поймут": Проскурякова о второй беременности
Сын Королевой вырос копией отца: фото наследника
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
14Зима в Северном полушарии
1135-летие герцогини Кембриджской
9Стрельба в стамбульском клубе
12:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

Последнего пострадавшего от отравления суррогатом в Иркутске перевели в хоспис

В Иркутске последний пострадавший от отравления суррогатной спиртосодержащей жидкостью, предположительно концентратом для принятия ванн «Боярышник», перевели из больницы в хоспис.

Об этом 13 января 2017 года сообщил «ТАСС» со ссылкой на министерство здравоохранения Иркутской области. «Мужчина был госпитализирован в городскую клиническую больницу № 3, где пробыл в тяжёлом состоянии больше месяца. Сейчас он больше не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких, но ему необходимы уход и паллиативная помощь», — сказал собеседник агентства. Он пояснил, что по согласованию с сыном пострадавшего его перевели в паллиативное отделение горбольницы, поскольку родственники не имеют возможности ухаживать за ним.

Накануне сообщалось, что из больницы выписаны двое из троих последних пострадавших от отравления. Всего от отравления концентратом «Боярышник», содержащим метиловый спирт, в декабре прошлого года в Иркутске пострадали 113 человек, 76 из них скончались. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны 22 человека, в отношении семерых из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 10 — в виде домашнего ареста, еще четверо находятся под подпиской о невыезде.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Противники Трампа решили сорвать его инаугурацию
Кудрин: технологическое отставание России грозит ее суверенитету
МВД выявило хищение руководством одного из банков 1 млрд рублей
Турция и РФ подписали соглашение о безопасности полетов в Сирии
СКР и Генпрокуратура попросили Путина дать денег на квартиры
Кипр заподозрил Россию в стремлении помешать объединению острова
Российской наемнице отказали в украинском гражданстве
Спорт
Долги ЦСКА, траты «Зенита» УЕФА опубликовал ежегодный финансовый отчет, согласно информации которого московский ЦСКА оказался на седьмом месте по сумме долга среди всех европейских клубов
Авто
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут На что смотреть в первую очередь при покупке подержанной «Шнивы»? Мы составили список из 10 самых проблемных мест тольяттинского внедорожника под брендом Chevrolet
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Актриса из «Сумерек» получила роль дочери Санта-Клауса Анна Кендрик снимется в новом фильме студии Disney с рабочим названием «Николь»
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео) Фигуристка рада, что старшая дочь является примером для Наденьки.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь