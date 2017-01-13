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13:57 (мск), источник: УралПолит.ру

Установлена точная причина смерти тагильчанки Дарьи Зембицкой

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 13 января, ИА УралПолит.Ru. Экспертиза установила точную причину смерти матери двоих детей из Нижнего Тагила, убитой бывшим мужем.

Согласно данным вскрытия, Дарья Зембицкая скончалась в результате асфиксии, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Это означает, что Сергей Какшин закопал в сугроб в 400 метрах от жилого дома на Серебрянском тракте уже бездыханное тело бывшей жены. Ранее предполагалось, что потерпевшая была еще жива, когда злоумышленник прятал ее в снегу, а после умерла от переохлаждения.

Мать двоих детей при загадочных обстоятельствах пропала ранним утром в понедельник, 9 января. Девушка разбудила двоих маленьких сыновей, после чего вышла из квартиры, чтобы вставить в автомобиль аккумулятор, который она регулярно забирала на ночь домой. После этого связь с Дарьей пропала.

В течении нескольких дней тысячи горожан метр за метром прочесывали близлежащую к дому пропавшей территорию и расположенную неподалеку лесополосу. В поисках активное участие принимал и сам Какшин, который уверял, что беспокоится за здоровье экс-супруги. 12 января под прессом неопровержимых улик, собранных полицией и Следственным комитетом, мужчина признался в убийстве Зембицкой и показал, куда спрятал тело. Сегодня будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлено обвинение.

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Установлена точная причина смерти тагильчанки Дарьи Зембицкой
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