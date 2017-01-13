Установлена точная причина смерти тагильчанки Дарьи Зембицкой

Согласно данным вскрытия, Дарья Зембицкая скончалась в результате асфиксии, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Это означает, что Сергей Какшин закопал в сугроб в 400 метрах от жилого дома на Серебрянском тракте уже бездыханное тело бывшей жены. Ранее предполагалось, что потерпевшая была еще жива, когда злоумышленник прятал ее в снегу, а после умерла от переохлаждения.

Мать двоих детей при загадочных обстоятельствах пропала ранним утром в понедельник, 9 января. Девушка разбудила двоих маленьких сыновей, после чего вышла из квартиры, чтобы вставить в автомобиль аккумулятор, который она регулярно забирала на ночь домой. После этого связь с Дарьей пропала.