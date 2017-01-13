Узница челябинского изолятора укусила сотрудницу ГУФСИН после драки

Заключенная изолятора в Челябинске стала фигуранткой очередного уголовного дела, укусив сотрудницу ГУФСИН, — женщина не хотела находиться в одиночной камере, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел после драки между узницами СИЗО-3. Когда одну из женщин вывели из общего помещения и попытались препроводить в одиночную камеру, та оказала сопротивление. Схватив металлический щуп для проведения обысков, дама принялась размахивать им, потребовала, чтобы к ней не подходили и выпустили ее подругу, которая сидит в другой камере.

«Когда сотрудница ГУФСИН попыталась пресечь противоправные действия, осужденная оттолкнула ее и укусила за руку. Ее действия квалифицированы по части 1 статьи 318 УК РФ — “Применение насилия в отношении представителя власти”», — рассказали в СО по Калининскому району СУ СКР по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается. Женщине грозит «добавка» к основному сроку.

Ольга Плеханова.