В Новосибирской области задержали группу вымогателей

Пятерых преступников, специализирующихся на вымогательстве денег, задержали в Купинском районе.

Преступники вымогали деньги у жителей города Купино. Они угрожали своим жертвам и применяли насилие, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Главарь банды — 53-летний мужчина с кличкой Консул. Он уже несколько раз отбывал наказание за подобные деяния. Еще трое участников преступной группировки были ранее судимы за кражи, грабежи, причинение вреда здоровью, незаконный оборот оружия и экологические преступления. Мужчинам от 27 до 37 лет. Кроме того, в группе состоял 42-летний мужчина. В поле зрения полиции он ранее не попадал.

Правоохранители задержали злоумышленников, когда те забирали у своей жертвы 30 тыс. рублей. Они остановили сначала лидера группировки, а затем остальных ее участников. При обыске у них нашли и изъяли документы, которые свидетельствуют о грабежах: долговые расписки (их общая сумма — 400 тыс. рублей), договор займа на 90 тыс. рублей, банковские карточки и копии документов, оформленные на подставных лиц, и т. д. Эти предметы полиция внимательно изучает.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют, причастны ли задержанные к других таким же преступлениям. Всех, кто пострадал по вине этих людей, просят обращаться в Управление уголовного розыска ГУ МВД РФ по Новосибирской области по телефонам: (383) 232−27−10 или (383) 232−27−16.