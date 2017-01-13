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13:21 (мск), источник: Новости Перми

С начала 2017 года в Перми сбили 13 пешеходов

По данным полиции, в пяти из 13 случаев пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Среди пострадавших — один подросток.

11 января в 7:45 по улице Папанинцев двигался автомобиль Renault Logan. В районе дома № 8 водитель допустил наезда на юношу 2000 года рождения. Девятиклассник переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил ушибленные раны. По факту аварии проводится проверка.

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