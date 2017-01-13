С начала 2017 года в Перми сбили 13 пешеходов
По данным полиции, в пяти из 13 случаев пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Среди пострадавших — один подросток.
По данным полиции, в пяти из 13 случаев пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Среди пострадавших — один подросток.
11 января в 7:45 по улице Папанинцев двигался автомобиль Renault Logan. В районе дома № 8 водитель допустил наезда на юношу 2000 года рождения. Девятиклассник переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получил ушибленные раны. По факту аварии проводится проверка.