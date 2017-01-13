В Уфе очевидцы сообщили о пожаре на улице Зорге
УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе очевидцы сообщили о пожаре на улице Р. Зорге. Фотографии с места события появились в группе «БашДТП» «ВКонтакте» днем 13 января.
УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе очевидцы сообщили о пожаре на улице Р. Зорге. Фотографии с места события появились в группе «БашДТП» «ВКонтакте» днем 13 января.
От уфимцев стали поступать сообщения о возгорании. На место выехали пожарные расчеты. По прибытию им дали отбой, так как автопредприятие проводило плановую утилизацию автобусов, прокомментировала инцидент сотрудник «22 отряда ФПС по РБ» Елена Артемова.
Напомним, 30 сентября 2016 года загорелся строящийся