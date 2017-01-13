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13:12 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе очевидцы сообщили о пожаре на улице Зорге

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе очевидцы сообщили о пожаре на улице Р. Зорге. Фотографии с места события появились в группе «БашДТП» «ВКонтакте» днем 13 января.

От уфимцев стали поступать сообщения о возгорании. На место выехали пожарные расчеты. По прибытию им дали отбой, так как автопредприятие проводило плановую утилизацию автобусов, прокомментировала инцидент сотрудник «22 отряда ФПС по РБ» Елена Артемова.

Напомним, 30 сентября 2016 года загорелся строящийся бизнес-центр на улице Р. Зорге. На месте были задействованы силы и средства МЧС в составе 41 человека и 17 единиц техники. Следователи организовали доследственную проверку по факту гибели мужчины во время пожара. Отдел полиции № 7 Управления МВД России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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