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13:39 (мск), источник: НИА Самара

Сбежавшего из дома в Орске подростка задержали в Самаре

Он пытался добраться до Ярославля.

Пятнадцатилетний подросток пытался добраться в Ярославль поездом. С него юношу и сняли сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте УТ МВД России по ПФО.

Ориентировку на парня самарские правоохранители получили после обращения родителей беглеца в полицию. Он сел на поезд в Орске и отправился навстречу своей любви из соцсетей. Путешествие закончилось в Самаре, где мальчик был помещен в приют на ночь. Его отец приехал за ним на автомобиле, получив сообщение от полицейских о том, что сын нашелся.

Семья подростка характеризуется положительно, однако на отца мальчика был составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей, пишет СитиТраффик.

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