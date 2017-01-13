Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
Житель Приморья ослеп из-за новогодней петарды
«Пособники ИГИЛ»: в МИД осудили действия, связанные с кораблем РФ
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
Человек-тайна. Почему Сергею Королеву не дали Нобелевскую премию12 января 1907 года родился отец советской космической программы Сергей Королёв.
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Собчак впервые показала сына
В 33 года внезапно умерла бывшая солистка "Лицея"
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
«Ударит с моря»: эксперт о скором нападении РФ на Украину
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
"Не девочка уже": Васильев раскритиковал наряд Орбакайте
"Женщины поймут": Проскурякова о 2 беременности
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
12Юбилей Ренаты Литвиновой
9Стрельба в стамбульском клубе
1645-летие Константина Хабенского
14:19 (мск), источник: РИА Новости

В Сибири задержали группу вымогателей во главе с «Консулом»

НОВОСИБИРСК, 13 янв — РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области при поддержке спецназа задержали пятерых предполагаемых членов группы вымогателей, руководил которыми 53-летний рецидивист по кличке «Консул», сообщает в пятницу пресс-служба ГУМВД по региону.

Источник: Reuters

«В городе Купино в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУМВД России по Новосибирской области, УФСБ России по Новосибирской области при поддержке полицейского спецназа задержали преступную группу, специализировавшуюся на вымогательствах денег у жителей Купинского района», — говорится в сообщении.

​ vk_post ​

В главке отметили, что лидером организованной группы оказался 53-летний местный житель по кличке «Консул», который ранее неоднократно отбывал уголовное наказание за насильственные и имущественные преступления. В биографиях еще троих участников группы в возрасте от 27 до 37 лет также есть несколько судимостей по разным статьям УК — причинение вреда здоровью, кражи, грабежи, экологические преступления, незаконный оборот оружия. Пятый участник — 42-летний житель райцентра — ранее судим не был.

«Для получения требуемых сумм подозреваемые пускали в ход угрозы и насилие. Их очередной жертвой стал житель райцентра, у которого преступники требовали “откупную” сумму в 30 тысяч рублей. В момент передачи денег оперативники уголовного розыска и спецназовцы задержали лидера группы и его ближайшего помощника, а затем — остальных подозреваемых», — рассказали в полиции.

В главке отметили, что у задержанных изъяты вещи и документы, свидетельствующие о других преступлениях группы. Среди них — долговые расписки на общую сумму 400 тысяч рублей, договор займа на 90 тысяч рублей, банковские карты, оформленные на третьих лиц, копии документов о праве собственности третьих лиц на недвижимость. Полицейские и следователи изучают записи в тетрадях со «списками должников Купинского района» и «черной кассой» группы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Всех задержанных сейчас проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Всех пострадавших по их вине просят обратиться в полицию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минобороны Польши заявило о скором конце «доминирования РФ в Европе»
Шувалов посоветовал не привыкать к контрсанкциям
Кудрин: технологическое отставание России грозит ее суверенитету
МВД: руководство одного из банков похитило 1 млрд рублей
В России признали угрозу недопуска спортсменов к Олимпиаде-2018
Турецкий парламент проголосовал за усиление президентской власти
Голикова не считает повышение пенсионного возраста панацеей
Ученые обнаружили аномалии в результатах выборов в Госдуму
Спорт
Долги ЦСКА, траты «Зенита» УЕФА опубликовал ежегодный финансовый отчет, согласно информации которого московский ЦСКА оказался на седьмом месте по сумме долга среди всех европейских клубов
Авто
В «Симпсонах» впервые назвали марку автомобиля Гомера Создатели культового мультсериала «Симпсоны» раскрыли марку и модель автомобиля, на котором передвигается главный герой
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
«Викинг» вошел в десятку лидеров мирового проката За три дня, с 5 по 8 января, историческая драма с Данилой Козловским собрала в прокате $6,7 млн и стала первой российской лентой в топ-10 самых кассовых фильмов уикенда
Недвижимость
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Встречаем старый Новый год с детьми Старый новый год – редкий исторический феномен, даже казус, и отмечают его мало где в мире, кроме России и постсоветского пространства. Так почему бы не устроить ребенку и себе еще один замечательный зимний праздник, причем вовсе не потому, что вы еще «не нагулялись» за каникулы?
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь