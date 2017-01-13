В Сибири задержали группу вымогателей во главе с «Консулом»

«В городе Купино в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУМВД России по Новосибирской области, УФСБ России по Новосибирской области при поддержке полицейского спецназа задержали преступную группу, специализировавшуюся на вымогательствах денег у жителей Купинского района», — говорится в сообщении.

В главке отметили, что лидером организованной группы оказался 53-летний местный житель по кличке «Консул», который ранее неоднократно отбывал уголовное наказание за насильственные и имущественные преступления. В биографиях еще троих участников группы в возрасте от 27 до 37 лет также есть несколько судимостей по разным статьям УК — причинение вреда здоровью, кражи, грабежи, экологические преступления, незаконный оборот оружия. Пятый участник — 42-летний житель райцентра — ранее судим не был.

«Для получения требуемых сумм подозреваемые пускали в ход угрозы и насилие. Их очередной жертвой стал житель райцентра, у которого преступники требовали “откупную” сумму в 30 тысяч рублей. В момент передачи денег оперативники уголовного розыска и спецназовцы задержали лидера группы и его ближайшего помощника, а затем — остальных подозреваемых», — рассказали в полиции.

В главке отметили, что у задержанных изъяты вещи и документы, свидетельствующие о других преступлениях группы. Среди них — долговые расписки на общую сумму 400 тысяч рублей, договор займа на 90 тысяч рублей, банковские карты, оформленные на третьих лиц, копии документов о праве собственности третьих лиц на недвижимость. Полицейские и следователи изучают записи в тетрадях со «списками должников Купинского района» и «черной кассой» группы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Всех задержанных сейчас проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Всех пострадавших по их вине просят обратиться в полицию.