По факту гибели собаки в аэропорту Кольцово полиция начала проверку
Полиция в Екатеринбурге выясняет обстоятельства гибели собаки.
Полиция в Екатеринбурге выясняет обстоятельства гибели собаки.
Предварительно, хозяева болонки Тори, улетая в Гамбург, оставили на морозе питомца и собака замерзла.
«Сотрудник клининговой службы, который отвечает за уборку территории перед аэропортом Кольцово, нашел в сугробе,
Владелица собаки, по предварительным данным, перед полетом не позаботилась о надлежащих ветеринарных прививках. Болонку не пустили на борт, женщина вынесла ее на улицу, и вернулась к стойке регистрации.
Мертвую собаку нашли спустя несколько дней. Сейчас полиция осматривает записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.