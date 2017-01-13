По факту гибели собаки в аэропорту Кольцово полиция начала проверку

Предварительно, хозяева болонки Тори, улетая в Гамбург, оставили на морозе питомца и собака замерзла.

«Сотрудник клининговой службы, который отвечает за уборку территории перед аэропортом Кольцово, нашел в сугробе, где-то метрах в 300 от терминала, в довольно безлюдном месте труп собаки и переноску», — сказал руководитель пресс-службы аэропорта Кольцово Дмитрий Тюхтин.

Владелица собаки, по предварительным данным, перед полетом не позаботилась о надлежащих ветеринарных прививках. Болонку не пустили на борт, женщина вынесла ее на улицу, и вернулась к стойке регистрации.

Мертвую собаку нашли спустя несколько дней. Сейчас полиция осматривает записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.