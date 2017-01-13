Полиция задержала главу ОПГ по кличке «Консул», сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Сотрудники полиции и спецназ задержали преступную группу, специализировавшуюся на вымогательствах денег у жителей Купинского района.

Лидером организованной группы оказался 53-летний местный житель по кличке «Консул». Мужчина неоднократно отбывал уголовное наказание за насильственные и имущественные преступления. В биографиях еще троих участников группы в возрасте от 27 до 37 лет также есть несколько судимостей по разным статьям уголовного кодекса — причинение вреда здоровью, кражи, грабежи, экологические преступления, незаконный оборот оружия.

Были изъяты вещи и документы, свидетельствующие о других преступлениях этой группы. Среди них долговые расписки на общую сумму 400 тысяч рублей, договор займа на 90 тысяч рублей, банковские карты, оформленные на третьих лиц, копии документов о праве собственности третьих лиц на недвижимость. Следователи изучают записи в тетрадях со «списками должников Купинского района» и «черной кассой» преступной группы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ (вымогательство). Сотрудники уголовного розыска проверяют причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям. Всех пострадавших по их вине просят обратиться в управление уголовного розыска. .