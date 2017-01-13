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13:47 (мск), источник: Uralpress.ru

В Кыштыме двухлетняя девочка уронила на себя кастрюлю с супом

В Кыштыме (Челябинская область) двухлетняя девочка обварилась кипятком, уронив на себя кастрюлю с супом. Ребенок получил ожоги I и II степени.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. Ребенок направлен в областной ожоговый центр», — сообщает СУ СКР по Челябинской области.

Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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