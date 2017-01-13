Сообщение о подозрительном пакете в центре города поступило сегодня утром в СЧС

Сообщение о подозрительном пакете поступило сегодня утром в Службу гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Обнаружившие находку прохожие решили, что в пакете может быть взрывчатка.

На место прибыли саперы, спасатели и полицейские. Как сообщила пресс-секретарь СЧС Диана Цуркан, тревога оказалась ложной, взрывоопасных предметов в пакете не было.