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13:39 (мск), источник: PROUFU.ru

В центре Уфы сожгли автобус

В центре Уфы, на улице Зорге, горит автобус. Но, как выяснилось, это вовсе не пожар — так автотранспортные предприятия утилизируют технику.

Фото попало в группу БашДТП.

Фотографии черного дыма вызвали немало беспокойства у пользователей соцсети. Их опасения не удивительны — минувшим летом там же произошел сильный пожар в бизнес-центре, жертвой которого стал один человек, еще несколько пострадали.

Как выяснилось, тревоги оказались напрасны — пожар произошел в автобусе на территории автотранспортного предприятия. Таким образом списанные автобусы утилизируются перед резкой на метал.

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