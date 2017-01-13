В центре Уфы сожгли автобус
В центре Уфы, на улице Зорге, горит автобус. Но, как выяснилось, это вовсе не пожар — так автотранспортные предприятия утилизируют технику.
В центре Уфы, на улице Зорге, горит автобус. Но, как выяснилось, это вовсе не пожар — так автотранспортные предприятия утилизируют технику.
Фото попало в группу БашДТП.
Фотографии черного дыма вызвали немало беспокойства у пользователей соцсети. Их опасения не удивительны — минувшим летом там же произошел сильный пожар в
Как выяснилось, тревоги оказались напрасны — пожар произошел в автобусе на территории автотранспортного предприятия. Таким образом списанные автобусы утилизируются перед резкой на метал.