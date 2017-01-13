400 литров незаконной спиртосодержащей продукции арестовано в регионе

Около 400 литров незаконной спиртосодержащей продукции арестовано в Нижегородской области, сообщает региональный Роспотребнадзор.

С 23 декабря по 13 января было проверено 424 объекта розничной сети и выявлено 3 938 единиц спиртсодержащей непищевой продукции, среди которых лосьоны, средства для гигиены полости рта и прочие, объемом 395,8 литра. Вся продукция снята с продажи, на нее наложен арест.

Незаконная продукция с содержанием этилового спирта более 25% выявлена в поселке Ратово Сеченовского района, в Шахунье, в посёлке Вахтан Шахунского района, в Лукоянове, в Бутурлино и в Нижнем Новгороде.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора проводят внеплановые выездные проверки магазинов, торгующих «незамерзайками». Так, по результатам лабораторного исследования незамерзающей стеклоомывающей жидкости, изъятой в Дзержинске и Нижнем Новгороде, было выявлено содержание метанола в 610 — 708 раз выше допустимых значений. Продажа этих жидкостей прекращена.