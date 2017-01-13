В Нижнем осудят полицейского, насмерть сбившего женщину

Бывшего полицейского, насмерть сбившего женщину, осудят в Нижнем Новгороде, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, 5 августа нетрезвый обвиняемый на мотоцикле сбил на улице Коминтерна 30-летнюю женщину, которая погибла на месте. После аварии нарушитель был заключен под стражу, из ОВД его уволили.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.