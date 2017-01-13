В Иркутске суд отказался арестовать полицейского по делу о суррогате
По предварительной версии, полицейский ненадлежащим образом организовал работу на участке, в результате чего там в одном из павильонов реализовывали «Боярышник».
По предварительной версии, полицейский ненадлежащим образом организовал работу на участке, в результате чего там в одном из павильонов реализовывали «Боярышник».
Ставшего фигурантом дела о массовом отравлении метанолом начальника отдела полиции УМВД России по Иркутску Дениса Черемисина не арестовали, передает ТАСС.
— Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения Черемисина под стражу. Обвиняемого освободить
Следователи настаивали на заключении под стражу Дениса Черемисина, которому вменяется часть 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц»).
По предварительной версии, полицейский ненадлежащим образом организовал работу на участке, в результате чего там в одном из павильонов реализовывали «Боярышник».
Напомним, от лосьона для ванн погибли более 70 человек. Фигурантами дела о массовом отравлении уже стали 22 человека, восемь из них заключены под стражу.