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13:51 (мск), источник: "Российская газета"

В Иркутске суд отказался арестовать полицейского по делу о суррогате

По предварительной версии, полицейский ненадлежащим образом организовал работу на участке, в результате чего там в одном из павильонов реализовывали «Боярышник».

Ставшего фигурантом дела о массовом отравлении метанолом начальника отдела полиции УМВД России по Иркутску Дениса Черемисина не арестовали, передает ТАСС.

— Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения Черемисина под стражу. Обвиняемого освободить из-под стражи в зале суда, — цитирует агенство судью Ларису Самцову.

Следователи настаивали на заключении под стражу Дениса Черемисина, которому вменяется часть 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц»).

По предварительной версии, полицейский ненадлежащим образом организовал работу на участке, в результате чего там в одном из павильонов реализовывали «Боярышник».

Напомним, от лосьона для ванн погибли более 70 человек. Фигурантами дела о массовом отравлении уже стали 22 человека, восемь из них заключены под стражу.

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