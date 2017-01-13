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14:13 (мск), источник: АиФ Прикамье

Виновник смертельной аварии в Кудымкаре отправится в колонию

Водитель был пьян в момент ДТП.

Житель Кудымкара проведет 3,5 года в колонии за смертельное ДТП. Суд признал виновным 33-летнего водителя.

«В сентябре прошлого года произошло ДТП на ул. Центральная в Кудымкаре, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. — Мужчина, управляя автомобилем “Лада-Калина”, врезался в железобетонный забор».

В аварии погибла 31-летняя пассажирка ВАЗа. Водитель также получил серьезные травмы. Выяснилось, что в момент аварии он был пьян. Более того, он не имел права на управление транспортными средствами.

Суд приговорил виновного к трём с половиной годам в колонии общего режима. Кроме того, мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение трёх лет.

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