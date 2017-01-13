Беременная пермячка могла погибнуть из-за халатности врачей

Жительница Перми 24-летняя Ирина жила в счастливом браке со своим мужем Ринатом. В феврале 2016 года у пары родилась дочка, а вскоре молодая мама вновь забеременела. 3 декабря Ирина пожаловалась на небольшой кашель и невысокую температуру. Медиков пермяки вызывать не стали, но к вечеру температура подскочила под 40 градусов, а шея перестала поворачиваться. Тогда женщину на «скорой» увезли в МСЧ № 1 в инфекционное отделение. Там она пролежала около недели, от уколов у нее появились красные пятна. На шестой день пермячку выписали, но к вечеру состояние Ирины снова ухудшилось: 40-градусная температура, одышка. Женщину увезли в городскую клиническую больницу № 2 в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Беременность Ирины пришлось прервать на 17-ой неделе. Девушку перевели в МСЧ № 9, где врачи заподозрили у нее порок сердца. По словам Рината, Ирина никогда не жаловалась на проблемы с сердцем.

1 января Ирине должны были сделать УЗИ сердца, но по какой-то причине его провели лишь 3 января в первой половине дня. В этот же день состояние пермячки ухудшилось, и ее перевезли в кардиологию Пермской краевой клинической больницы для срочной замены сердечного клапана. Тогда девушка была уже без сознания.

Спустя почти сутки после поступления в кардиологию Ирина скончалась, не приходя в сознание. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность и стеноз.

— В краевой кардиологии врач сказал, что в таком состоянии нельзя было перевозить, показатели очень низкие для операции. Вот эти два дня, которые они пропустили из-за УЗИ, и стали для нее роковыми, — сказал «Новостям Перми» муж Ирины Ринат.

Родственники умершей женщины убеждены, что именно халатность врачей послужила причиной смерти молодой мамы. По мнению Рината, если бы ее перевезли в кардиологию 1 января, его жена была бы сейчас жива.

Муж Ирины намерен обращаться в правоохранительные органы после того, как придут результаты проверки, которые покажут точные причины смерти.