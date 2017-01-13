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13:58 (мск), источник: 36on.ru

В Воронежской области ищут пропавшую 1,5 месяца назад женщину

Полиция Лискинского района попросила помощи у жителей региона в поисках 58-летней местной жительницы. Галина Михайловская пропала в конце ноября.

Источник: 36.мвд.рф

Как рассказали 36on.ru в лискинском отделе полиции, Галина Михайловская пропала 22 ноября. В этот день она вышла из дома, расположенного на улице Героя Машина, 82, и больше не вернулась. Родственники самостоятельно пытались найти женщину. Однако это не принесло никаких результатов. В итоге они попросили помощи у правоохранителей.

Известно, что Галина Михайловская жила одна, до этого она не пропадала. Никакой информации о том, где может находиться женщина, пока нет. Ни в больницах, ни в морге стражи порядка ее не нашли.

Всех, кто знает о судьбе жительницы Лисок, полицейские просят связаться с ними по телефонам 02 или 8 (47391) 4−60−40.

Приметы женщины: рост 170 см, телосложение худощавое, волосы крашеные темно-русые до плеч, глаза темно-карие, на правой кисти шрам от укуса. Была одета в черную болоньевую куртку длиной до колен, с капюшоном.

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