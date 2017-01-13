Водитель пострадал из-за неудачного обгона
В центре Челябинска произошло ДТП.
В центре Челябинска произошло ДТП.
В центре Челябинска произошло ДТП на улице Красная. Водитель «ЗАЗ Шанс» попытался совершить обгон, но врезался в движущийся «КИА», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
ДТП случилось 12 января в 16:25, около «ТРК Урал». «ЗАЗ ШАНС», при совершении маневра разворота со второй полосы, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем «КИА». Пострадал сам же водитель, спровоцировавший ДТП. С закрытой