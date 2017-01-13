Появились подробности смертельного ДТП в Рыбно-Слободском районе, в котором разбилась семья
Пострадавших и погибшую извлекли из искореженного автомобиля прибывшие спасатели.
Пострадавших и погибшую извлекли из искореженного автомобиля прибывшие спасатели.
(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Появились подробности смертельной аварии в
Напомним, трагедия случилась 13 января в 9.30 утра. На единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на 4-м км трассы Сорочьи Горы — Шали «Лада» 14-й модели столкнулась с фургоном «Пежо Боксер» из Владимирской области.
В результате происшествия погибла 46-летняя пассажирка легкового автомобиля. Переломы и травмы различной степени тяжести получили: 19-летний водитель, а также пассажиры: 11-летний мальчик, 19-летняя девушка и 50-летний мужчина.
Прибывшие спасатели ЗПСО № 3 и ПСЧ № 128 извлекли тело погибшей и пострадавших из салона искореженного автомобиля. Для этого при помощи специального инструмента им пришлось разрезать крышу легковушки.
Пострадавшим оказали первую помощь и передали медикам. Все они были отправлены в казанский травмоцентр.