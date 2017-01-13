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14:39 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

«КамАЗ» застрял под путепроводом в Центральном районе Волгограда

«КамАЗ» застрял под путепроводом в Центральном районе Волгограда.

Грузовик застрял под путепроводом в центре Волгограда. Об этом ВДТВ стало известно от очевидцев.

Инцидент произошел днем 13 января. «КамАЗ» с установленным миксером для цемента не вписался в габариты путепровода, расположенного на пересечении улиц Володарского и Глубокоовражной.

По словам свидетелей произошедшего, грузовик создал затор на дороге по направлению ко Второй Продольной магистрали. Водитель самостоятельно попытался решить возникшую проблему.

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