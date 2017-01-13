«Храброво» опроверг информацию об упавшем в обморок ребёнке

Информация об инциденте с ребёнком, потерявшим сознание при посадке самолёта в «Храброво», недостоверна. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе аэропорта.

За последние трое суток в здравпункт «Храброво» за медицинской помощью никто из пассажиров не обращался. Вызовов медперсонала аэропорта на борт воздушного судна по поводу плохого самочувствия путешественников не поступало, — прокомментировал собеседник.

Утром в пятницу, 13 января, канал РЕН ТВ сообщил о несовершеннолетнем, упавшем в обморок при посадке самолёта. По сведениям журналистов, после приземления пациента доставили в медпункт аэропорта.