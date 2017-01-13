В Киеве часть Теремков осталась без отопления
В Киеве на жилом массиве Теремки
В Киеве на жилом массиве Теремки
Об этом сообщили в
В компании отметили, что специалисты в течение дня оперативно ликвидируют аварийное повреждение участка магистрального трубопровода.
Отмечается, что повреждение магистрали диаметром 400 мм, которая была проложена в 1980 году и исчерпала свой 25-летний нормативный ресурс, произошло во время недавних сильных морозов.
Коммунальщики поддерживали работу теплосистемы в холодные дни, а сейчас, когда температура воздуха повысилась и отключения теплосистемы, необходимое для проведения работ, является не таким критичным, начали ремонт.
«На время проведения ремонта, начиная с 8:00, теплоснабжение приостановлено для 60 потребителей по
Вечером теплоснабжение обещают восстановить.