Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цены на жилье связали с оценками за ЕГЭ
Традиционный алкоголь сменят беспохмельные напитки
Саакашвили на выступление Порошенко: «Президент Украины врет»
Встречаем старый Новый год с детьми
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Человек-тайна. Почему Сергею Королеву не дали Нобелевскую премию12 января 1907 года родился отец советской космической программы Сергей Королёв.
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
В 33 года внезапно умерла бывшая солистка "Лицея"
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
«Ударит с моря»: эксперт о скором нападении РФ на Украину
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
"Не девочка уже": Васильев раскритиковал наряд Орбакайте
"Женщины поймут": Проскурякова о 2 беременности
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
12Юбилей Ренаты Литвиновой
9Стрельба в стамбульском клубе
1645-летие Константина Хабенского
14:55 (мск), источник: УНИАН

В Киеве часть Теремков осталась без отопления

В Киеве на жилом массиве Теремки из-за ремонта на тепломагистрали приостановлено отопление до 60 объектов.

Источник: УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Киевэнерго».

В компании отметили, что специалисты в течение дня оперативно ликвидируют аварийное повреждение участка магистрального трубопровода.

Отмечается, что повреждение магистрали диаметром 400 мм, которая была проложена в 1980 году и исчерпала свой 25-летний нормативный ресурс, произошло во время недавних сильных морозов.

Читайте также
Жители столичной Троещины остались без отопления

Коммунальщики поддерживали работу теплосистемы в холодные дни, а сейчас, когда температура воздуха повысилась и отключения теплосистемы, необходимое для проведения работ, является не таким критичным, начали ремонт.

«На время проведения ремонта, начиная с 8:00, теплоснабжение приостановлено для 60 потребителей по пр-ту Академика Глушкова, ул. Теремковской и Чабановской, Кольцевой дороге (30 жилых домов, 1 школа, 3 детских садика, 26 ведомственных домов)», — проинформировали в компании.

Вечером теплоснабжение обещают восстановить.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Украина хочет возобновить экспорт электроэнергии в Молдову - премьер
Шувалов посоветовал не привыкать к контрсанкциям
Кудрин: технологическое отставание России грозит ее суверенитету
МВД: руководство одного из банков похитило 1 млрд рублей
В России признали угрозу недопуска спортсменов к Олимпиаде-2018
Турецкий парламент проголосовал за усиление президентской власти
Голикова не считает повышение пенсионного возраста панацеей
Ученые обнаружили аномалии в результатах выборов в Госдуму
Спорт
Долги ЦСКА, траты «Зенита» УЕФА опубликовал ежегодный финансовый отчет, согласно информации которого московский ЦСКА оказался на седьмом месте по сумме долга среди всех европейских клубов
Авто
В «Симпсонах» впервые назвали марку автомобиля Гомера Создатели культового мультсериала «Симпсоны» раскрыли марку и модель автомобиля, на котором передвигается главный герой
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
«Викинг» вошел в десятку лидеров мирового проката За три дня, с 5 по 8 января, историческая драма с Данилой Козловским собрала в прокате $6,7 млн и стала первой российской лентой в топ-10 самых кассовых фильмов уикенда
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Встречаем старый Новый год с детьми Старый новый год – редкий исторический феномен, даже казус, и отмечают его мало где в мире, кроме России и постсоветского пространства. Так почему бы не устроить ребенку и себе еще один замечательный зимний праздник, причем вовсе не потому, что вы еще «не нагулялись» за каникулы?
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь