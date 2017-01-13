Глава Минздрава России жестко высказалась по поводу смерти ребенка в Башкирии

Напомним, 5-летний Артем ударился головой, но в районной больнице никаких признаков серьезных травм у него не обнаружили, хотя, как говорят родители, все признаки были налицо — его рвало, а ближе к вечеру того же дня стало настолько хуже, что решили экстренно перевезти мальчика в столицу республики. В итоге, трагедии избежать не удалось: уфимские врачи только лишь смогли констатировать гематому мозга, ребенок не выжил.

— Сейчас по моему поручению Росздравнадзор осуществляет проверку с выемкой всех документов по неприятной, чрезвычайно трагичной, ситуации в Башкортостане. Это произошло 3 января, когда 5-летний ребенок, ударившись головой при катании с горки, обратились родители в ЦРБ, и сейчас мы проверяем, что дальше произошло. Умер он 5 января в республиканской больнице. Что произошло, и почему исходно этому ребенку вовремя не была оказана оперативная помощь, которая была необходима, вот с этим мы разбираемся, запрашиваем дела тех врачей, которые дежурили в ЦРБ. Разберемся с этим, — цитирует Веронику Скворцову «РИА-Новости».

СК РФ по РБ по данному инциденту уже провел доследственную проверку и возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».