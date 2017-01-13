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15:39 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

10-летний мальчик сломал ноги при катании с горки в Иркутске

Съехав с горки, мальчик попал под машину.

10-летний мальчик получил переломы ног, когда катаясь на дороге, ведущей в лесной массив, попал под колеса внедорожника Range Rover Freelander. Несчастный случай произошел сегодня, 13 января, около 15.00 на улице Онежской областного центра. Сейчас мальчик находится на лечении в медучреждении. 42-летний водитель оказался трезвым. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В настоящее время по данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка. Вместе с тем дорожной полицией выдано предписание эксплуатационному предприятию об устранении недостатков, которое было незамедлительно выполнено.

— Если вы увидели, что дети катаются с несанкционированной горки, надо это пресечь. Если вы стали свидетелем ДТП, то запишите номер или запомните марку машины, и сообщите в Госавтоинспекцию, — отметили в пресс-службе.

Борьба с несанкционированными горками продолжится. Граждане могут сообщить о таких опасных объектах в дежурную часть ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» по телефону: (3952) 21−63−87.

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