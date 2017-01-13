Уроженцы Приангарья получили 17 лет колонии на троих за убийство топором жителя Бурятии
Злоумышленники украли у потерпевшего свыше 86 тысяч рублей.
Злоумышленники украли у потерпевшего свыше 86 тысяч рублей.
Суд в Бурятии приговорил участников ОПГ из Иркутской области к 17 годам колонии на троих. Злоумышленники убили топором местного жителя, а также украли у него более 86 тысячи рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Установлено, что 22 сентября 2015 года, приехав в село
«С целью сокрытия преступления он вместе с подельником закопали труп в песке. После этого они из корыстных побуждений похитили принадлежащее потерпевшему имущество на общую сумму в размере 86,9 тысячи рублей», — отметили в ведомстве.
Приговором суда фигуранту уголовного дело назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Двоим его подельникам назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, каждому.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.