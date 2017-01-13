Уроженцы Приангарья получили 17 лет колонии на троих за убийство топором жителя Бурятии

Суд в Бурятии приговорил участников ОПГ из Иркутской области к 17 годам колонии на троих. Злоумышленники убили топором местного жителя, а также украли у него более 86 тысячи рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Установлено, что 22 сентября 2015 года, приехав в село Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии, между одним из злоумышленников и его знакомым произошла ссора, в ходе которой он нанес топором по голове знакомого не менее девяти ударов. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

«С целью сокрытия преступления он вместе с подельником закопали труп в песке. После этого они из корыстных побуждений похитили принадлежащее потерпевшему имущество на общую сумму в размере 86,9 тысячи рублей», — отметили в ведомстве.

Приговором суда фигуранту уголовного дело назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Двоим его подельникам назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, каждому.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.