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16:39 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Интернет-аферист из Иркутска украл со счетов россиян более 100 тысяч рублей

Злоумышленника привлекут к уголовной ответственности.

Сотрудники полиции в Иркутске задержали 35-летнего мужчину, который украл с банковских карт жителей России свыше 100 тысяч рублей. В настоящее время следственными органами ОВД возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленнику может грозить до 5 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В октябре минувшего года в полицию поступили многочисленные сообщения от граждан о несанкционированном списании денежных средств с их банковских карт. Правоохранителями было установлено, что все преступления имеют одинаковый почерк и механизм, отличительная особенность которых состоит в том, что злоумышленники подключали к банковским картам потерпевших услугу так называемого «мобильного банка», а затем списывали их сбережения.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий удалось установить, что предполагаемый преступник находится и действует на территории Иркутска. Злоумышленником оказался 35-летний местный житель с двумя высшими техническими образованиями, хорошо владеющий различными компьютерными программами», — отметили в ведомстве.

Выяснилось, что он размещал в Интернете объявления об оказании финансовой помощи гражданам. Пользователи, которые нуждались в средствах, обращались к автору объявлений за услугами займа. Обязательным условием было сообщение займодателю конфиденциальных данных банковских карт и персональных данных владельца карты. Затем предполагаемый аферист подключал к их телефонам услугу «мобильный банк» и похищал деньги. Сложностью в расследовании преступлений выступил тот факт, что задержанный в качестве жертв выбирал жителей других регионов страны, надеясь на то, что таким образом он останется инкогнито. Известно, что потерпевшими стали, по меньшей мере, девять человек, проживающих Омской, Ростовской и Астраханской областях, Камчатком и Краснодарском краях, а также других субъектов страны.

В ходе обыска, проведенного в его квартире, оперативники обнаружили и изъяли несколько ноутбуков и планшетных компьютеров, десятки сотовых телефонов и банковских карт, более сотни сим-карт различных операторов связи.

В настоящее время злоумышленник заключен под стражу.

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