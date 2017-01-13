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17:29 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Экс-глава ассоциации архитекторов в Иркутске подозревается в растрате свыше 6,8 млн рублей

Возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере) возбуждено в Иркутске в отношении бывшего исполнительного директора «Байкальского общества архитекторов и инженеров», который подозревается в присвоении 6,8 млн рублей. Максимально санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура Кировского района Иркутска в ходе проверки деятельности ассоциации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» выявила многочисленные нарушения требований исполнения градостроительного законодательства и законодательства в сфере саморегулирования.

«Прокуратура района направила в суд четыре дела об административных правонарушениях по ч.ч. 1,2 ст. 14.52 КоАП РФ (нарушение саморегулируемой организацией обязанностей по раскрытию информации). Все дела рассмотрены, виновные лица привлечены к административной ответственности. Руководителю коллегиального органа ассоциации внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства. По результатам его рассмотрения исполнительный директор уволен», — отметили в ведомстве.

Кроме того, прокуратурой района установлено, что исполнительный директор ассоциации, наделенный правом единственной подписи в платежных поручениях и других финансовых документах, присвоил более 6,8 млн рублей, принадлежащих ассоциации. Прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям бывшего исполнительного директора ассоциации. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле прокуратуры.

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