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17:33 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Около 350-ти человек эвакуировали из поликлиники № 15 в Иркутске после задымления

Причиной ЧП стало короткое замыкание проводки.

Задымление в результате короткого замыкания в электрощитке физиокабинета учреждения произошло в Иркутской городской поликлинике № 15, расположенной по адресу Напольная, 70, сегодня, 13 января около 09.30. Сотрудниками медучреждения оперативно были вызваны пожарные, которые эвакуировали порядка 350-ти человек. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В настоящее время задымление устранено, в здании поликлиники остался дежурный персонал, на место прибыли ведущие специалисты министерства здравоохранения. Предпринимаются меры по устранению последствий происшествия.

«На данный момент здание поликлиники обесточено, временно недоступна телефонная связь с регистратурой. Дальнейшая работа по оказанию медицинской помощи специалистами поликлиники оказывается на дому», — отметили в пресс-службе министерства.

С 16 января поликлиника продолжит работу в штатном режиме.

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