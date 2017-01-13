Около 350-ти человек эвакуировали из поликлиники № 15 в Иркутске после задымления

Задымление в результате короткого замыкания в электрощитке физиокабинета учреждения произошло в Иркутской городской поликлинике № 15, расположенной по адресу Напольная, 70, сегодня, 13 января около 09.30. Сотрудниками медучреждения оперативно были вызваны пожарные, которые эвакуировали порядка 350-ти человек. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В настоящее время задымление устранено, в здании поликлиники остался дежурный персонал, на место прибыли ведущие специалисты министерства здравоохранения. Предпринимаются меры по устранению последствий происшествия.

«На данный момент здание поликлиники обесточено, временно недоступна телефонная связь с регистратурой. Дальнейшая работа по оказанию медицинской помощи специалистами поликлиники оказывается на дому», — отметили в пресс-службе министерства.

С 16 января поликлиника продолжит работу в штатном режиме.