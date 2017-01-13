Пожар произошел в школе-интернате имени В. Г. Захарченко
Утром пришлось экстренно эвакуировать 60 человек из
Утром пришлось экстренно эвакуировать 60 человек из
В 9:12 в экстренные службы края поступил звонок о возгорании в
Загорелась мебель в одном из кабинетов на втором этаже здания. В 9:38 пожар был потушен. На месте работали два пожарных расчета и семь сотрудников МЧС, По словам очевидцев произошло короткое замыкание в кабинете информатики.
Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили ГТРК «Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.