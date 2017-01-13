Пожар произошел в школе-интернате имени В. Г. Захарченко

В 9:12 в экстренные службы края поступил звонок о возгорании в школе-интернате народного искусства для одаренных детей имени В. Г. Захарченко.

Загорелась мебель в одном из кабинетов на втором этаже здания. В 9:38 пожар был потушен. На месте работали два пожарных расчета и семь сотрудников МЧС, По словам очевидцев произошло короткое замыкание в кабинете информатики.

Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили ГТРК «Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.