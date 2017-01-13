Туапсинских стрелков, ранивших двоих, взяли в Геленджике

Краснодар. 13 янв. — Новая Кубань. Трое молодых людей полгода находились в розыске.



Они устроили перестрелку возле заведения общественного питания в Туапсе ещё 25 июля. Злоумышленникам удалось ранить двоих мужчин. 40 и 43-летние пострадавшие с огнестрельными ранениями попали в больницу.



Задержанные туапсинцы являются фигурантами уголовного дела по факту причинения тяжких телесных повреждений.



Подозреваемым от 21 от 26 лет.



Стрелками оказались трое парней в возрасте от 21 до 26 лет.



По данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, их задержали в пос. Дивноморское. На время расследования подозреваемые будут находиться под стражей.