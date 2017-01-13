Туапсинских стрелков, ранивших двоих, взяли в Геленджике
Кубанцы в 6 утра учинили перестрелку возле кафе.
Кубанцы в 6 утра учинили перестрелку возле кафе.
Краснодар. 13 янв. — Новая Кубань. Трое молодых людей полгода находились в розыске.
Они устроили перестрелку возле заведения общественного питания в Туапсе ещё 25 июля. Злоумышленникам удалось ранить двоих мужчин. 40 и 43-летние пострадавшие с огнестрельными ранениями попали в больницу.
Задержанные туапсинцы являются фигурантами уголовного дела по факту причинения тяжких телесных повреждений.
Подозреваемым от 21 от 26 лет.
Стрелками оказались трое парней в возрасте от 21 до 26 лет.
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