Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Обжорство после попойки получило научное объяснение
Голодец заявила о миллионах жителей РФ, которые вредят стране
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Собчак впервые показала сына
В 33 года внезапно умерла бывшая солистка "Лицея"
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
Киев сказал о возможном нападении РФ: генерал раскрыл подробности
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
"Не девочка уже": Васильев раскритиковал наряд Орбакайте
"Женщины поймут": Проскурякова о 2 беременности
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
12Юбилей Ренаты Литвиновой
9Стрельба в стамбульском клубе
1645-летие Константина Хабенского
15:01 (мск), источник: Новая Кубань

Туапсинских стрелков, ранивших двоих, взяли в Геленджике

Кубанцы в 6 утра учинили перестрелку возле кафе.

Краснодар. 13 янв. — Новая Кубань. Трое молодых людей полгода находились в розыске.

Они устроили перестрелку возле заведения общественного питания в Туапсе ещё 25 июля. Злоумышленникам удалось ранить двоих мужчин. 40 и 43-летние пострадавшие с огнестрельными ранениями попали в больницу.

Задержанные туапсинцы являются фигурантами уголовного дела по факту причинения тяжких телесных повреждений.

Подозреваемым от 21 от 26 лет.

Стрелками оказались трое парней в возрасте от 21 до 26 лет.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, их задержали в пос. Дивноморское. На время расследования подозреваемые будут находиться под стражей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В районе крушения ТУ-154 церковь запретила крещенские купания
Шувалов посоветовал не привыкать к контрсанкциям
Кудрин: технологическое отставание России грозит ее суверенитету
МВД: руководство одного из банков похитило 1 млрд рублей
В России признали угрозу недопуска спортсменов к Олимпиаде-2018
Турецкий парламент проголосовал за усиление президентской власти
Голикова не считает повышение пенсионного возраста панацеей
Ученые обнаружили аномалии в результатах выборов в Госдуму
Спорт
Долги ЦСКА, траты «Зенита» УЕФА опубликовал ежегодный финансовый отчет, согласно информации которого московский ЦСКА оказался на седьмом месте по сумме долга среди всех европейских клубов
Авто
В «Симпсонах» впервые назвали марку автомобиля Гомера Создатели культового мультсериала «Симпсоны» раскрыли марку и модель автомобиля, на котором передвигается главный герой
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
«Викинг» вошел в десятку лидеров мирового проката За три дня, с 5 по 8 января, историческая драма с Данилой Козловским собрала в прокате $6,7 млн и стала первой российской лентой в топ-10 самых кассовых фильмов уикенда
Недвижимость
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Встречаем старый Новый год с детьми Старый новый год – редкий исторический феномен, даже казус, и отмечают его мало где в мире, кроме России и постсоветского пространства. Так почему бы не устроить ребенку и себе еще один замечательный зимний праздник, причем вовсе не потому, что вы еще «не нагулялись» за каникулы?
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь