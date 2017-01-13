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15:13 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане проверяют данные об изъятии детей из семей за долги по ЖКУ

КАЗАНЬ, 13 янв — РИА Новости, Ирина Дурницына. Прокуратура Татарстана проверяет информацию местных СМИ о якобы имеющих место фактах изъятия детей из семей, задолжавших за жилищно-коммунальные услуги, в частности, за энергоносители, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

Накануне в местных СМИ появилась информация о том, что глава Зеленодольского района Татарстана поручил органам опеки изымать несовершеннолетних детей из семей, которые задолжали за газ и электричество.

«И.о. прокурора республики Артем Николаев поручил провести проверку появившейся в СМИ информации о том, что в Зеленодольске органы опеки изымают детей из семей, не оплачивающих счета за жилищно-коммунальные услуги», — сказал Галиев.

По его словам, в ходе проверки прокуратурой будет дана правовая оценка действиям местных властей, в том числе проверено соответствие распоряжения главы района требованиям федерального законодательства.

«При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнул Галиев.

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