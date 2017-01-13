В Татарстане проверяют данные об изъятии детей из семей за долги по ЖКУ
КАЗАНЬ, 13 янв — РИА Новости, Ирина Дурницына. Прокуратура Татарстана проверяет информацию местных СМИ о якобы имеющих место фактах изъятия детей из семей, задолжавших за
КАЗАНЬ, 13 янв — РИА Новости, Ирина Дурницына. Прокуратура Татарстана проверяет информацию местных СМИ о якобы имеющих место фактах изъятия детей из семей, задолжавших за
Накануне в местных СМИ появилась информация о том, что глава Зеленодольского района Татарстана поручил органам опеки изымать несовершеннолетних детей из семей, которые задолжали за газ и электричество.
«И.о. прокурора республики Артем Николаев поручил провести проверку появившейся в СМИ информации о том, что в Зеленодольске органы опеки изымают детей из семей, не оплачивающих счета за
По его словам, в ходе проверки прокуратурой будет дана правовая оценка действиям местных властей, в том числе проверено соответствие распоряжения главы района требованиям федерального законодательства.
«При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнул Галиев.