В Татарстане проверяют данные об изъятии детей из семей за долги по ЖКУ

Накануне в местных СМИ появилась информация о том, что глава Зеленодольского района Татарстана поручил органам опеки изымать несовершеннолетних детей из семей, которые задолжали за газ и электричество.

«И.о. прокурора республики Артем Николаев поручил провести проверку появившейся в СМИ информации о том, что в Зеленодольске органы опеки изымают детей из семей, не оплачивающих счета за жилищно-коммунальные услуги», — сказал Галиев.

По его словам, в ходе проверки прокуратурой будет дана правовая оценка действиям местных властей, в том числе проверено соответствие распоряжения главы района требованиям федерального законодательства.

«При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнул Галиев.