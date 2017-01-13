Дело барда Новикова обсудили на федеральном канале. За шансонье вступились друзья: «Надо было ничего вам не давать и тогда бы он жил один у озера!»

На съёмки передачи приехали несколько пайщиков посёлка, в том числе и председатель ЖСК Зиля Булатова, и друзья Новикова — музыканты, исполнители, продюсеры. Сам Александр Новиков участие в передаче не принимал, передает корреспондент Накануне.RU.

Женщина также пояснила, что во всех схемах с землей и недвижимостью Ассонова «была исполнителем» — «риэлтором-продажником».

«Она просто боится выходить из дома. Она дает показания и ей угрожают», — рассказала приятельница Ассоновой.

Кроме того, на передачу приехала Лариса Калинина — близкая подруга Ларисы Ассоновой, обвиняемой по другому уголовному делу — о махинациях с землями Новикова в Сысерти. Она рассказала, что Ассоновой также угрожают и она тоже опасается за свою жизнь.

В эфире передачи пайщики «Бухты Квинс» рассказали о своей ситуации и почему в своих бедах они винят именно Новикова. А Зиля Булатова сообщила, что всерьез опасается за свою жизнь.

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Выступил в рамках передачи и екатеринбургский правозащитник Дмитрий Рожин.

«Новиков умеет сочинять и не только песни. Ему предъявлено обвинение, он является обвиняемым. Следствию представлены документы, на который прямо показаны схемы вывода денежных средств, там стоят подписи Новикова и даже указано 5% за обналичку», — сказал он.

После этого слово передали близким друзьям барда Новикова — музыкантам, исполнителям и продюсерам, которые всячески пытались оправдать своего товарища. Единственным, из «звезд», кто выразил сомнения относительно личности шансонье стал кинорежиссер, сценарист Александр Стефанович.

«Новиков талантливый певец и это никто не будет отрицать. Однако, его моральные качества, человеческие вызывают некоторые вопросы», — заявил он и рассказал историю, которая произошла с его знакомым: «Новиков во дворе с одним моим знакомым не поделил автостоянку. Они там сцепились, два мужика, одного возраста, потолкали друг друга и разошлись. После этого тот человек ушел, а Новиков пошел в суд, пошел в милицию и рассказал, что на него напали, что его избили, что у него сняли часы стоимостью 50 тысяч евро и так далее. Но напал именно Новиков, палец ему сломал именно Новиков, но Новиков же его и обвинил».

Гостей телестудии он призвал «не попадать под магию имени знаменитого артиста».

Остальные же «звездные гости» в подавляющем большинстве оправдывали своего друга. Больше всех Новикова, например, защищал продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Он периодически начинал кричать на пайщиков, утверждая, что Новиков бесплатно отдал землю «бизнесу», перебивал спикеров и показывал глубокую осведомленность в делах своего товарища.

«Благодаря таким псевдопатриотам у нас сейчас очень можно все это поднимать на флаг и валить на здоровую голову известного человека, а он ни в чем не виноват», — заявил пайщицам Разин.

«Надо было ничего вам не давать и тогда бы он жил один у озера!» — не скрывал эмоций продюсер, добавив, что вся ситуация с Новиковым и «Бухтой Квинс», по его мнению, «подстава стопроцентная».

Певец, композитор, близкий друг Новикова Александр Левшин и вовсе высказал новую версию происходящего в «Бухте Квинс». По его мнению, бард действительно хотел строить, однако столкнулся с чем-то непреодолимым.

«Он видимо столкнулся, а как мужчина выдержанный и тактичный он не говорит то, что нельзя говорить», — заявил Левшин, попросив пайщиков «не запирать его в угол».

«Пойдите в этой природоохранной зоне (“Бухта Квинс” расположена вблизи озера Шарташ, прим.) что-то пробейте, он своим авторитетом все прикрывал. У него не хватило времени!» — не сдерживал эмоций Разин.

Поддержал эту версию и другой товарищ Александра Новикова — шансонье Владислав Медяник.

«Мы артисты — как дети. Мы доверчивые, нас обмануть очень легко. Думаю, что рекламируя этот проект он доверился, поверил людям», — сказал он.

А экс-солист группы «Лесоповал» и близкий друг барда Сергей Куприк, комментируя выступление Новикова в зале суда и обращаясь к пайщицам заявил, что «если вы его достали, может он что-то и сказал».

Напомним, в рамках судебного заседания по избранию барду меры пресечения в конце прошлого года Александр Новиков заявил, что квартиры пайщики не получат.

К определённому итогу гости и ведущий программы так и не пришли, а само обсуждение плавно перешло на то, как творческие люди сосуществуют с криминальным миром. Гости вспомнили срок, который ранее отсидел Александр Новиков, а также убийство Михаила Круга.