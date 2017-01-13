В Самаре судят замначальника самарской таможни

По словам государственного обвинителя Ольги Фроловской в деле 12 томов. По версии предварительного следствия, в феврале 2016 г. обвиняемые получили откат 10% от сотрудника клининговой компании за подписание акта приемки выполненных работ.

Это касалось госконтракта на оказание услуг по комплексной уборке служебных помещений и территории Самарской таможни в первом полугодии 2016 года. Договор был заключен с московской фирмой ООО «Абсолют карат» в декабре 2015 года. Фирма выиграла аукцион, предложив самую малую цену — 1,940 млн руб. вместо начальной в 2,986 млн рублей.

Как рассказали допрошенные на заседании уборщицы, до 2016 г. они пять лет трудились в ООО УК «Маяк», а выйдя на работу в январе 2016 г. узнали, что теперь работают в «Абсолют карате». Их подсобная комната оказалась запертой, в результате женщины так и не смогли приступить к работе. Затем им для подсобки выделили маленькое помещение бывшего туалета с грибком на стенах. Разбирая подробности этого эпизода, одна сторона пытается доказать, а другая — опровергнуть обвинение в вымогательстве незаконного вознаграждения.