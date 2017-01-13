В Киеве задержали в троллейбусе хулиганов с электрошокером
Парни угрожали мужчине на остановке общественного транспорта.
Парни угрожали мужчине на остановке общественного транспорта.
В Киеве на остановке общественного транспорта двое парней угрожали мужчине физической расправой.
Об этом сообщает
Инцидент произошел ночью 13 января возле станции метро «Святошин».
В полицию обратился мужчина, которому неизвестные угрожали ножом и электрошокером. Он сообщил приметы злоумышленников и рассказал, что они сели в троллейбус и уехали.
Через несколько минут инспекторы догнали троллейбус и остановили его. В салоне полицейские заметили двух парней, похожих по описанию.
«Во время поверхностной проверки у них обнаружили предметы, похожие на нож и электрошокер. Заявитель опознал задержанных», — сообщили в
Патрульные установили, что нарушителям 16 и 18 лет. По предварительной информации, 18-летний парень ранее привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание.
Как писал «Обозреватель», в Киеве полицейские задержали грабителей, которые под угрозой игрушечного пистолета забрали у курьера пиццу.