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15:58 (мск), источник: Обозреватель

В Киеве задержали в троллейбусе хулиганов с электрошокером

Парни угрожали мужчине на остановке общественного транспорта.

В Киеве на остановке общественного транспорта двое парней угрожали мужчине физической расправой.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.

Инцидент произошел ночью 13 января возле станции метро «Святошин».

В полицию обратился мужчина, которому неизвестные угрожали ножом и электрошокером. Он сообщил приметы злоумышленников и рассказал, что они сели в троллейбус и уехали.

Через несколько минут инспекторы догнали троллейбус и остановили его. В салоне полицейские заметили двух парней, похожих по описанию.

«Во время поверхностной проверки у них обнаружили предметы, похожие на нож и электрошокер. Заявитель опознал задержанных», — сообщили в пресс-службе.

Патрульные установили, что нарушителям 16 и 18 лет. По предварительной информации, 18-летний парень ранее привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание.

Как писал «Обозреватель», в Киеве полицейские задержали грабителей, которые под угрозой игрушечного пистолета забрали у курьера пиццу.

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