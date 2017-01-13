В Волжском районе погиб пожилой водитель «семерки», врезавшийся в КамАЗ
В четверг, 12 января, в Волжском районе в ДТП погиб водитель, сообщает
В четверг, 12 января, в Волжском районе в ДТП погиб водитель, сообщает
В 11:25 на 30 км самарской обводной дороги 78-летний водитель «семерки», разворачиваясь от правого края проезжей части, по предварительной версии полицейских, не убедился в безопасности маневра, нарушил правила очередности проезда и столкнулся с КамАЗом под управлением 51-летнего мужчины, ехавшего в направлении пос. Алексеевка.
В результате аварии водитель легковушки получил серьезные травмы. «Скорая» доставила его в больницу, но в медучреждении вскоре он скончался.
По факту ДТП ведется проверка.