Осужденную за репост воспитательницу детсада этапировали в колонию

«Осужденная Чудновец была этапирована в колонию из СИЗО. Это произошло вчера. В какую именно колонию — сказать не могу, не разглашаем эту информацию», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ранее Чудновец решением комиссии за нарушение правопорядка была приговорена к карцеру на 15 суток, но полный срок своего наказания она не успела отбыть.

По сообщению местных СМИ, Чудновец была этапирована в колонию Свердловской области.

Ранее СМИ сообщали, что жительница Курганской области Евгения Чудновец была приговорена к шести месяцам лишения свободы за распространение детской порнографии. По данным местных изданий, она сделала репост видеоролика, на котором был изображен обнаженный мальчик в туалете детского лагеря. На видео было ясно, что ребенок подвергался издевательствам со стороны вожатых. Для того, чтобы привлечь внимание общественности к издевательствам, Евгения Чудновец сделала репост этой записи.

Местные издания также сообщали, что прокурор требовал пять лет заключения, но суд назначил Чудновец шесть месяцев. Затем дело приобрело общественный резонанс. После вынесения приговора председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить объективность расследования.

В декабре 2016 года Курганский облсуд снизил наказание Чудновец — с шести месяцев колонии до пяти месяцев.