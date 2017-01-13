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16:03 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Не долетевший до Екатеринбурга самолет Flydubai отменил рейс в Дубай

Судно осматривают эксперты на предмет технической неисправности.

Самолет Flydubai, совершивший вынужденную посадку в Челябинске вместе Екатеринбурга, продолжает оставаться в воздушной гавани столицы Южного Урала.

Лайнер, прибывший на Урал из Дубая, должен был вернуться обратно с пассажирами на борту еще вчера, 12 января. Однако позднее стало известно о полной отмене рейса. По данным авиакомпании, самолет остается в аэропорту Челябинска, где его осматривают специалисты на предмет технической неисправности. После этого воздушное судно вернется в ОАЭ, но без пассажиров.

Кроме того, свою проверку по факту вынужденной посадки самолета Flydubai проводит свердловская транспортная прокуратура.

Самолет Flydubai, который направлялся из Дубая в Екатеринбург накануне, 13 января, совершил экстренную посадку в Челябинске. На борту воздушного судна находились 170 пассажиров, жителей Челябинской и Свердловской областей. Жителей Екатеринбурга отправили в столицу Урала на автобусах. Известно, что командир лайнера принял решение о посадке в Челябинске в связи с техническими проблемами на борту и тем, что в столице Южного Урала более благоприятные условия для посадки.

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