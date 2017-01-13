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16:10 (мск), источник: БЕЛТА

На предприятии «Речицадрев» погиб рабочий

13 января, Гомель /Юлия Лысенко — БЕЛТА/. На предприятии «Речицадрев» погиб рабочий, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова. Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 января около 5 утра.

«Рабочие цеха на стопке плит ДСП высотой около 3 м обнаружили без признаков жизни тело охранника предприятия 1961 года рождения. Предварительно установлено, что охранник во время ночного дежурства сошел с маршрута патрулирования, забрался на стопку плит ДСП, чтобы отдохнуть. Вероятно, погрузчик, не видя, что на плитах лежит человек, погрузил на них стопку плит весом 1 т», — рассказала подробности Мария Кривоногова.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Проверку по факту гибели рабочего проводит Речицкий РОСК. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия в результате сдавливания грудной клетки тяжелым предметом.

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