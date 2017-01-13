На предприятии «Речицадрев» погиб рабочий

«Рабочие цеха на стопке плит ДСП высотой около 3 м обнаружили без признаков жизни тело охранника предприятия 1961 года рождения. Предварительно установлено, что охранник во время ночного дежурства сошел с маршрута патрулирования, забрался на стопку плит ДСП, чтобы отдохнуть. Вероятно, погрузчик, не видя, что на плитах лежит человек, погрузил на них стопку плит весом 1 т», — рассказала подробности Мария Кривоногова.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Проверку по факту гибели рабочего проводит Речицкий РОСК. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия в результате сдавливания грудной клетки тяжелым предметом.