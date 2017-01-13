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16:10 (мск), источник: Новости Перми

В Перми ищут насильника

Преступление было совершено около пяти утра 20 ноября 2016 года в Индустриальном районе города. Неизвестный мужчина совершил нападение на женщину, которая возвращалась домой, и изнасиловал ее.

По факту преступления возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 131 УК РФ «Изнасилование». Краевой следственный комитет сообщает, что, несмотря на комплекс предпринятых мер, насильник до настоящего времени не установлен. Следствие предполагает, что его жертвами могли стать и другие женщины, не заявившие о совершенных преступлениях.

Приметы преступника: мужчина, худощавого телосложения, волосы темно-русые, прямые, средней длины, лицо овальное, нос прямой, славянской внешности, на вид около 30 лет, рост 170−180 см.

Одет: джинсы, болоньевая куртка (пуховик) с двумя боковыми карманами и капюшоном, на голове вязаная шапка черного (темно-синяя) цвета, может носить рукавицы коричневого цвета с орнаментом, голос спокойный, дефекты речи отсутствуют, возможно, ранее судим.

Если у вас есть информация о лице, причастном к совершению преступления, либо совершенном преступлении, СУ СКР просит обратиться по телефонам 249−54−55 или 271−85−85.
Анонимность гарантируется.

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